Wout van Aert schrapt cross en heeft daar goede reden voor

Wout van Aert licht toe waarom hij een geplande cross van vrijdag in Gavere uit zijn programma haalt. Hij koppelt die beslissing aan zijn recente wedstrijdblok en de komende feestdagen.

Evaluatie van het voorbije wedstrijdblok

Na zijn duel met Tibo Del Grosso in Heusden‑Zolder hield Van Aert de reacties bewust nuchter. Hij gaf aan tevreden te zijn over zijn eerste reeks veldritten. “Mijn eerste blok van wedstrijden is geslaagd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij somde op dat Antwerpen zwaar was, maar dat de daaropvolgende crossen een duidelijke verbetering toonden. “Hofstade was al een pak beter en ook Heusden-Zolder was goed.” Toch bleef er een kleine teleurstelling omdat hij graag had gewonnen.

Keuze om Gavere te schrappen

Van Aert bevestigde dat hij de cross in Gavere van vrijdag laat vallen om ruimte te creëren rond Kerstmis. “Gavere vrijdag sla ik over zodat het kerstdiner iets ruimer zal zijn”, was zijn uitleg.

Die beslissing past volgens hem binnen een evenwichtige planning in een drukke periode. Hij benadrukte dat hij tegelijk vooruitkijkt naar zijn volgende optreden. “Tegelijk kijk ik al uit naar mijn volgende wedstrijd zondag in Dendermonde.” Voor die wedstrijd verwacht hij droge omstandigheden en een interessant koersverloop. “Ik ben benieuwd wat voor wedstrijd we zullen krijgen.”

De focus verschuift nu volledig naar zondag. Van Aert ziet Dendermonde als een kans om zijn vorm verder te verfijnen. De combinatie van rust, een aangepast programma en een duidelijk doel moet hem toelaten opnieuw competitief aan de start te staan.