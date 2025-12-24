Complete verrassing in crosswereld plots enorm dichtbij: Van der Poel heeft er zelf ook wat over te zeggen

Voorafgaand aan het crossseizoen zou het bekeken zijn als een verrassing. De kans dat Van der Poel de Wereldbeker wint is ondertussen wel realistischer geworden.

Van de klassementen ligt een man met de status van Mathieu van der Poel al lang niet meer wakker. Net als Wout van Aert heeft hij ze allemaal al gewonnen. Het doel van de UCI en Flanders Classics is wel om de Wereldbeker zo aantrekkelijk te maken dat de grote namen er toch weer op zouden mikken. Voorlopig is dat tevergeefs.

Tot dit seizoen, want de Wereldbeker kan nu wel degelijk een doel worden voor Van der Poel. Al zou het dan eerder per ongeluk zijn. "Ja, jawel, dat kan uiteraard. Ik denk dat ik dan Dendermonde misschien nog erbij had moeten pakken." Van der Poel vreest dus dat hij net één Wereldbekercross te weinig rijdt om het klassement te winnen.

Van der Poel rijdt niet mee in Dendermonde

De Wereldbekercross van komende zondag in Dendermonde slaat hij over. Hij heeft in het verleden nochtans wel al deelgenomen aan de veldrit die door Jurgen Mettepenningen georganiseerd wordt. In 2020 en 2021 werd VDP tweede. Een deelname had dit seizoen ook gekund. "Dat heeft wel even door mijn hoofd gespookt", geeft hij toe.

Dendermonde staat dus niet op zijn agenda, maar voorts prijken er wel wat Wereldbekermanches op het beperkte veldritprogramma van Van der Poel. Zijn zeges in Namen, Antwerpen en Koksijde leverden hem al 120 punten op in de Wereldbeker. "Het is niet zo dat ik er een doel van heb gemaakt, maar misschien komt het wel."

Van der Poel al genaderd op Sweeck

Van der Poel is voorlopig vierde in de Wereldbeker-stand, met een achterstand van amper 26 punten op leider Laurens Sweeck. Wat in het nadeel van Van der Poel kan spelen, is dat hij na de jaarwisseling wellicht toch niet aan de start komt in de Wereldbekermanche in Benidorm.