Wout van Aert geeft programma stevige wending richting WK

Wout van Aert wijzigt zijn koersplanning ingrijpend met het oog op het wereldkampioenschap in Montréal. Zijn aanpak verschilt duidelijk van die van de voorbije seizoenen.

Klassiekers opnieuw op de agenda

In eerdere jaren koos Van Aert voor een hoogtestage in maart, met als doel optimaal voorbereid aan de kasseiklassiekers te beginnen. Die keuze ging toen gepaard met het schrappen van Strade Bianche en Milaan-Sanremo uit zijn programma. De vraag bleef of die aanpak daadwerkelijk betere resultaten opleverde.

Voor het komende seizoen staan beide klassiekers opnieuw op zijn kalender. Daarmee keert Van Aert terug naar een meer traditionele opbouw richting het voorjaar. De wijziging impliceert dat hij zijn voorbereiding anders structureert dan in de voorgaande jaren.

Vuelta als aanloop naar WK

Naast de herintroductie van Strade Bianche en Milaan-Sanremo is ook de tweede seizoenshelft aangepast. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws zal Van Aert na de Tour de France deelnemen aan de Vuelta. Die rittenkoers moet dienen als voorbereiding op het wereldkampioenschap in Montréal.

De keuze voor de Vuelta wijkt af van eerdere schema’s, waarin Van Aert zich na de Tour vooral richtte op rust en gerichte trainingen. Met deze aanpassing kiest hij voor extra wedstrijdkilometers in de aanloop naar het WK.

De nieuwe planning toont een duidelijke verschuiving in strategie. Zowel het voorjaar als het najaar krijgt een andere invulling, met het wereldkampioenschap als centrale doelstelling. Verdere details over zijn exacte programma worden later verwacht.