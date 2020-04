Mountainbikester voor vier jaar geschorst wegens gebruik van... testosteron

Het mag in deze tijden dan minder evident zijn om atleten op dopinggebruik te betrappen, er kunnen wel nog altijd beslissingen genomen worden in dopingzaken. Dat is nu ook gebeurd in de zaak rond Helen Grobert. De mountainbikester liep in november 2017 tegen de lamp.

Op 15 november van dat jaar werden er bij de Duitse Grobert sporen van het verboden middel testosteron aangetroffen. Een jaar eerder had Grobert nog meegedaan in de cross-country op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Ze werd er twaalfde. Het heeft tot nu geduurd eer er een uitspraak kwam in deze zaak. Grobert krijgt een schorsing van vier jaar aan haar broek. Deze gaat wel in met terugwerkende kracht. Concreet betekent het dat haar schorsing geldt vanaf 24 maart 2018. Tot 23 maart 2022 moet ze dus aan de kant blijven. UITSLAGEN GESCHRAPT Bovendien worden ook al haar resultaten vanaf het moment dat ze haar positieve test afleverde geschrapt. Uitslagen die ze sindsdien nog bij mekaar reed zijn niets meer waard.