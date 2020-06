Geen genade voor herschikte mountainbikekalender: tweede manche van de Wereldbeker sneuvelt

De UCI had met goede bedoelingen een nieuwe mountainbikekalender opgesteld, net zoals dat gedaan werd voor het wegwielrennen. Uiteindelijk hangt het nog altijd van de gezondheidstoestand ter plekke af of wedstrijden kunnen doorgaan. De tweede WB-manche moet geschrapt worden.

De Wereldbeker mountainbike zou nu zich nu op gang moeten trekken in september, met op 5 en 6 september een manche in het Zwitserse Lenzerheide. Een week later ging men dan in Val di Sole koersen, maar dat zal niet doorgaan.

AUTORITEITEN IN TRENTINO BESLISSEN ANDERS

De autoriteiten in de Italiaanse provincie Trentino hebben immers bepaald dat internationale sportevenementen daar verboden zijn tot 15 oktober. Als gevolg gaat er meteen ook een streep door de Wereldbekerwedstrijd die in september in Val di Sole op het programma stond.

In principe staat de week nadien dan een wedstrijd in het Franse Les Gets op het menu. Nove Mesto, Maribor en Lousa hopen elk twee manches te kunnen organiseren.