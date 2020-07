Mountainbikers kunnen deze zomer in Leuven niet strijden om wereldtitel eliminator, geduld is aan de orde

Leuven zal volgend jaar het epicentrum van de wielerwereld zijn met het WK wegwielrennen. Dit jaar vindt het WK mountainbike eliminator al plaats in de studentenstad. Alleen niet op de datum die hiervoor oorspronkelijk voorzien was.

Het WK mountainbike eliminator zou aanvankelijk in Leuven doorgaan op 23 augustus. Aangezien de coronapandemie weer oplaait, durven ze op dit moment echter geen risico te nemen. De UCI is daarom overgegaan tot uitstel.

Het WK is wel alvast uitgesteld en heeft reeds een nieuwe datum gekregen: 25 oktober. Hopen maar dat het dan wel veilig genoeg is om het WK te laten plaatsvinden. Vorig jaar werd het WK in Waregem gehouden en won de Fransman Perrin-Ganier. De laatste Belgische wereldkampioen is Fabrice Mels, in 2014.

WERELDBEKERMANCHE GESCHRAPT

De UCI heeft overigens de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Graz afgelast. Deze stond op 29 augustus op het programma. De wereldbeker omvat nog zes manches en zou dan van start moeten gaan in Waregem op 20 september.