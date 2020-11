20-jarige Fabio Van Den Bossche blijft ruim onder de 10 seconden in jacht op snelste ronde in 't Kuipke

Fabio Van Den Bossche is de eerste pistier die ook echt naar 't Kuipke afzakt voor een evenement in de rand van de virtuele Zesdaagse van Gent. Aan de deelnemers hieraan om te raden welke profrenner of renster de snelste ronde in 't Kuipke kan neerzetten.

Fabio Van Den Bossche is de eerste profrenner die zich in Gent heeft gemeld. De 20-jarige renner van Sport Vlaanderen-Baloise mocht dus de spits afbijten. Geen eenvoudige opdracht, want hij had dus geen tijd om zich op te richten. Meer dan het beste van zichzelf geven kon hij niet doen. Dat deed hij dan ook: Van Den Bossche klokte na een rondje af op 9.76. Ruim onder de grens van de tien seconden dus. Het is wel de vraag of dit zal volstaan om de snelste ronde neer te zetten. Er komen immers nog acht kleppers na hem.