Kenny De Ketele gaat tiende van een seconde sneller dan eerste deelnemer en komt op kop in Snelste Ronde

Er is een nieuwe leider in de Snelste Ronde, met name Kenny De Ketele, die het baanwielrennen duidelijk nog lang niet verleerd is. In de Snelste Ronde proberen negen profs een zo snel mogelijk rondje te rijden in 't Kuipke in Gent.

Wie meedoet aan de virtuele Zesdaagse van Gent kan raden welke profrenner of profrenster het snelst gaat in 't Kuipke. Wie Kenny De Ketele naar voren heeft geschoven, zal zich dat voorlopig alleszins niet beklagen. De Ketele legde zijn ronde af in 9.612. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise deed dus nog een stuk beter dan de 9.76 van zijn ploegmaat Fabio Van Den Bossche. Die laatste was de eerste die een poging waagde in de Snelste Ronde. Hij staat de leidersplaats dus af aan Kenny De Ketele. VERGAERDE VOLGENDE IN DE RIJ Afwachten maar hoe lang de tijd van De Ketele blijft staan. De volgende die een poging zal wagen in 't Kuipke is Otto Vergaerde.