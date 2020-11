Voormalig wereldkampioene in het baanwielrennen hangt fiets aan de haak

Het baanwielrennen ziet één van zijn kampioenes afscheid nemen van de sport. Hoewel ze nog maar 29 is, houdt Stephanie Morton er mee op. Morton is een Australische die vorig jaar nog in de sprint wereldkampioene werd op de piste.

Morton stond vooral bekend als sprintster, zowel individueel als in team. Aan de zijde van Kaarle McCulloch veroverde Morton de wereldtitel in de sprint op het WK in Polen in 2019. Ook keirin was een nummer dat ze regelmatig betwistte.

Ruim een jaar later kondigt Morton dus al haar afscheid aan. "Ik ben niet over één nacht ijs gegaan", laat ze weten in een mededeling. "Gelukkig had ik de steun van het Australian Cycling Team doorheen dit hele proces, net als die van mijn familie en naaste vrienden." Morton wil nu gevolg geven aan haar studies. Ze heeft onder meer criminologie gestudeerd en begint dus aan een heel andere carrière.

GEEN DEELNAME AAN SPELEN IN TOKIO

Normaal gezien had ze deelgenomen aan de Olympische Spelen in Tokio, maar dat zal er nu dus niet meer van komen. "Zelfs voor de Spelen uitgesteld werden, had ik gezegd dat deze mij niet zouden definiëren. Ik moest overwegen wat het beste voor mij was naar de toekomst toe en dat was één van de lastigste dingen die ik ooit moest doen."