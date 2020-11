Mountainbikester en Olympiër Githa Michiels start met eigen team: "België kan nog een mooie ploeg gebruiken"

Toewerken naar de Olympische Spelen van Tokio, een eigen team oprichten: Githa Michiels weet wel wat gedaan. Met dat laatste houdt ze zich samen met haar partner en trainer bezig. Een opvallend initiatief. Wie weet tot wat het nog kan leiden.

Githa Michiels liet enkele weken geleden weten dat ze niet bij haar Spaanse UCI-team zou blijven, als gevolg van de coronacrisis. De zoektocht naar een nieuwe ploeg heeft ondertussen plaats gemaakt voor haar eigen plannen. "Ik heb beslist om ‘op mijn eigen’ door te gaan", zegt Michiels aan Mountainbike.be.

"Ik en mijn schat (trainer en partner Filip François, red.) zijn volop bezig een eigen project op te starten. Nu nog bescheiden door de omstandigheden, normaal met mij als enige renner. Maar op lange termijn hopen we een mooi project uit te bouwen met meerdere renners. België kan nog een mooie ploeg gebruiken", meent Michiels.

NOG DOORGAAN TOT PARIJS

Het was zeker nu nog niet voorzien om al met een eigen team te komen. "We waren al van plan om zelf iets op te starten, maar dachten dat pas na mijn carrière te doen. Het is nu door de omstandigheden in een stroomversnelling gekomen." Michiels doet in 2021 dus mee in Tokio, maar hoopt indien mogelijk ook nog de volgende Olympische Spelen in Parijs te halen.