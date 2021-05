Van vrijdag tot zondag ook aangeduid in de agenda van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel sloot zijn voorjaar op de weg af in de Ronde van Vlaanderen. Waar anderen nog doorgingen tot de Ardennenklassiekers, begon Van der Poel zich voor te bereiden op de mountainbikewedstrijden. Die heeft hij al lange tijd moeten missen.

Dit weekend staat zijn eerste grote afspraak van het jaar op de mountainbike op het programma: de Wereldbekermanche in Albstadt. Daar zal Van der Poel zich in bekend gezelschap bevinden. In totaal doen liefst zeven renners of rensters mee in Albstadt.

🇩🇪 #MBWorldCup Albstadt



No less than 7️⃣ #AlpecinFenix riders are travelling to Albstadt for the 2021 UCI Mountain Bike world Cup opener 🔵🔴



📺 Did you know you can watch the races live on Red Bull tv? pic.twitter.com/ipdc37esJb