Imponeert Mathieu van der Poel opnieuw op mountainbike?

Na een geslaagde generale repetitie enkele dagen geleden, gaat het vandaag om de knikkers in het mountainbiken.

In het Duitse Albstadt is het kruin van de mountainbikewereld verzameld naar aanloop van de Olympische Spelen in Tokyo later dit jaar. Van der Poel won al in de shorttrack maar zondag staat het cross-country op het menu.

"Ik weet nog niet goed hoe de vorm zit, die komt er pas door wedstrijden te rijden. Ik hoop vooral veel punten te pakken en een goede startpositie te verwerven voor Tokyo", klinkt het bij Van der Poel.

Van der Poel is alleszins niet de enige weg-/veldrijder aan de start in Albstadt want ook Tom Pidcodk is erbij in Duitsland. De Zwitser Nino Schurter is ook van de partij, kortom alle elementen voor een fantastische wedstrijd.