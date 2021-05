Koninklijke sprint in het mountainbike: Van der Poel klopt Pidcock en wint tweede shorttrackrace op rij

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock: het zijn de twee meest polyvalente wielertalenten bij uitstek. Ook in Nové Město namen ze het tegen mekaar op in de shorttrack in de Wereldbeker mountainbike. Net als in Albstadt pakte Van der Poel in de shorttrack de zege.

In de vorige Wereldbekermanche in Albstadt was Van der Poel de beste in de shorttrack, maar eindigde hij pas zevende in de cross-country. Op dat laatste nummer was onder meer Pidcock sneller dan hem. Het was dus uitkijken welke kant het uitging in Nové Město.

DUEL OM VAN TE DROMEN

In elk geval was er opnieuw een hoofdrol weggelegd voor de mannen die ook in het veld en op de weg al zo geïmponeerd hebben. Het draaide uit op wat zowat de droom van de organisatoren moet geweest zijn: een duel tussen Van der Poel en Pidcock voor de zege.

Beiden gingen vol de sprint aan om de overwinning, het was Van der Poel die met zijn mountainbike als eerste over de meet kwam. Op de shorttrack is de Nederlander voorlopig niet te kloppen. Zondag moet hij dat trachten door te trekken met ook een sterke prestatie in de cross-country.