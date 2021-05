Europees kampioenschap baanwielrennen afgelast, alternatief wordt onderzocht

Het Europees kampioenschap baanwielrennen in Minsk, Wit-Rusland, van binnen een paar weken, gaat niet door. De Europese wielerbond (UEC) is op dit moment nog op zoek naar een alternatief. Afwachten nu hoe het jaarlijks evenement georganiseerd zal worden.

"We zijn al aan het werken aan een alternatieve oplossing", dat zei de baas van de Europese wielerbond, Enrico Della Casa, na de aflasting van het EK in Minsk. In welke vorm die oplossing er zal komen, is nog niet bekend.

Komt er in juni toch nog een EK op een andere locatie? Of wordt het Europees kampioenschap verplaatst naar een ander moment? Allemaal vragen waar we ongetwijfeld in de nabije toekomst het antwoord op zullen weten.