Geen goed nieuws uit Tokio: Mathieu van der Poel naar het ziekenhuis

Mathieu van der Poel ging in de Olympische mountainbikerit over kop. Hij reed nog even verder, maar moest dan opgeven.

De Nederlander ging in een afdaling met zijn voet uit het pedaal. Hij verloor zijn evenwicht en ging helemaal over kop. Een zware valpartij, maar eventjes later sprong Van der Poel toch op de fiets. Dat was van korte duur, want hij gaf uiteindelijk toch op. Van der Poel werd na afloop van de wedstrijd naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft last van de heup. Over de ernst van de blessure is momenteel nog niks geweten.