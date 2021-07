Pidcock maakt het waar op de mountainbike en is op zijn 21ste olympisch kampioen, Van der Poel uitgeteld door valpartij

Pidcock en niet Van der Poel is de alleskunner die op de mountainbike olympisch kampioen geworden is. Die laatste moest een medaille al vroeg uit zijn hoofd zetten door een zware val. Pidcock ontbond nadien zijn duivels en soleerde naar de olympische titel.

Al snel opschudding in de cross-country bij de mannen. Van der Poel ging in een afdaling overkop en kwam hard neer. Van der Poel schreeuwde het even uit van de pijn, maar krabbelde dan toch weer recht. Hij had een achterstand van ongeveer een minuut. Van der Poel weerde zich zo goed hij kon. De kloof werd echter alleen nog maar groter, Van der Poel zou na een uur afstappen.

Geen medaille dus voor Van der Poel, wel kansen voor mannen als Flückiger, Pidcock, Schurter, Koretzky en Cooper. Die vijf sloegen voorin een gaatje, terwijl onze landgenoot Schuermans net buiten de top twintig aan het rondrijden was. Na een snelle afdaling van de gretige Pidcock klampte enkel Flückiger nog aan. Ook Schurter beperkte de schade.

PIDCOCK DOET FLÜCKIGER KRAKEN

Met mondjesmaat deed Pidcock ook Flückiger kraken. Het verschil tussen de twee schommelde een tijd rond de zes seconden. Toen Flückiger bergop voet aan grond moest zetten, dikte het verschil opnieuw aan en kreeg Pidcock vleugels. Niets zou de Brit nu nog tegenhouden op zijn weg naar goud: met een fraaie solo kroonde hij zich tot olympisch kampioen. Flückiger pakte zilver, Valero Serrano ging nog voorbij Schurter naar brons.