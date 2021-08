Ghys deed vertrouwen op voor Spelen met zege tegen Evenepoel op de weg: "Niet vergelijkbaar, we zijn er klaar voor"

Robbe Ghys is samen met De Ketele de Belgische hoop in de madison. Evenepoel kloppen op de weg: weinigen kunnen het zeggen, maar Ghys deed het wel al. Hij won de eerste rit in de Baloise Belgium Tour, Evenepoel werd daar tweede. In Tokio moet Ghys het wel doen op de piste.

Ghys blikte bij Sporza toch nog eens terug op die begenadigde dag in juni. "Dat was meer in het proces om iets mee te nemen. Ik heb daar veel uit geleerd. Na de momenten waarop ik echt diep zat als pisterenner, is er dan toch licht gekomen aan het einde van de tunnel. Als je dan zoiets op de weg kunt laten zien, geeft dat alleen maar meer moraal om er hier iets moois van te maken."

LEGE TANK

De inspanning is wel totaal anders, ook omdat Ghys toen al een hele dag in de vlucht zat toen hij het gezelschap kreeg van Evenepoel. "Het is niet vergelijkbaar met een pistewedstrijd. De tank was gewoon leeg op dat moment. Daar was het gewoon aanklampen en proberen volgen, hier moet je echt over uw limiet kunnen gaan."

Ghys schetst de verwachtingen voor zichzelf en De Ketele. "Het enige waar we op ons kunnen baseren, is onszelf. We rijden tijden met de gewone fiets die we vroeger niet met de achtervolgingsfiets konden rijden. We zijn er klaar voor", klinkt het zelfverzekerd.

TACTIEK BESPROKEN OP MEETING

Voordeel is dat beide renners al veel wedstrijden samen hebben gereden en dus uitstekend op mekaar zijn ingespeeld. "Door een simpele aflossing weten we hoe het met de andere zit en wat de ene verlangt van de andere. We hebben een meeting gehad over de tactiek. Ik heb echt wel vertrouwen in Kenny en hij in mij."