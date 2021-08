Pistiers eindelijk aan de beurt: Filippo Ganna en Chloé Dygert kleuren dag 1 in baanwielrennen op Olympische Spelen

Alle remmen mogen los bij de pistiers. Filippo Ganna en Chloé Dygert zijn in het baanwielrennen de eerste grote namen die in actie komen op de Olympische Spelen. Tot dusver waren de wegwielrenners, mountainbikers en BMX'ers aan zet. Alle aandacht nu naar de pistiers.

De teamsprint is het eerste onderdeel dat afgewerkt zal worden, met meteen de kwalificaties, de eerste ronde en de finale bij de dames. In de ploegenachtervolging worden de kwalificaties bij zowel de mannen als de vrouwen op deze tweede augustus reeds afgewerkt.

In die ploegenachtervolging ook twee grote namen die in actie komen: Filippo Ganna en Chloé Dygert. Ganna greep naast een medaille in de tijdrit op de weg, maar heeft dus nog de kans om te scoren op de piste. Het mag niet verbazen als dat ook gebeurt: de Italiaan werd vorig jaar wereldkampioen op de individuele achtervolging en pakte brons op het WK in de ploegenachtervolging.

De Amerikaanse Chloé Dygert veroverde vorig jaar zowel individueel als in teamverband de gouden medaille op het WK. Vanaf iets voor 9u Belgische tijd begint het spektakel in het baanwielrennen in Tokio. Belgische renners of rensters komen voorlopig nog niet in actie.