De Ketele en Ghys ontgoocheld met hun chocoladen medaille: "Hiervoor niet gekomen"

De Belgische baanwielrenners Kenny De Ketele en Robbe Ghys werden in de ploegkoers op de Olympische Spelen vierde.

Een ondankbare plaats in de rangschikking en dat liet De Ketele meteen weten. “We kwamen er enorm dicht bij. Vierde is mooi, en we hebben een olympisch diploma, maar die vierde plaats had ik al. Daar was ik persoonlijk niet voor gekomen", zei hij bij Sporza.

Ghys was blij met de knappe race. "We hebben gestreden zoals het moest. Ik denk dat we heel blij mogen zijn, alleen is het zuur dat het een vierde plaats is geworden", vulde hij aan.

Voor De Ketele was het de laatste Olympische Spelen, Ghys moet dus een nieuwe partner zoeken. "Het was vandaag de dag dat ik met Kenny iets kon bereiken. Het werd juist niet de medaille die ons doel was, maar ik ben supertrots op wat we samen hebben bereikt, en dat ik jaren met iemand als Kenny heb kunnen koersen. Ik kan alleen maar 'dank u' zeggen tegen Kenny."