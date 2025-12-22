Fem van Empel geeft meer uitleg over haar afscheid en toekomst

Fem van Empel kondigde vorige week aan dat ze haar carrière op pauze zet en vertrekt bij Visma-Lease a Bike. De Nederlandse heeft nu zelf ook wat meer uitleg gegeven.

Sinds haar opgave op de Koppenbergcross op 1 november kwam Fem van Empel niet meer in actie en was het ook stil rond de drievoudige wereldkampioene. Afgelopen vrijdag maakte ze dan bekend dat ze (voorlopig) stopt met koersen.

Op LinkedIn heeft Van Empel nu nog wat meer uitleg gegeven over die beslissing. "Ik heb besloten om mijn wielercarrière voor onbepaalde tijd op pauze te zetten. Een bewuste, weloverwogen keuze waar ik volledig achter sta."

Van Empel verklaart afscheid

"Op dit moment mis ik het plezier en de zin in het fietsen die ik jarenlang wel voelde. Daarom geef ik mezelf nu de ruimte om te ontdekken wie ik ben en wat ik graag wil doen. Het is een sprong in het onbekende, maar eentje die me vertrouwen en vrijheid geeft."

"Ik ben dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen van de ploeg, mijn familie en de fans. Ik kijk ernaar uit om te zien wat de toekomst brengt en welke nieuwe uitdagingen en kansen er nog op mijn pad komen."



Van Empel reed dit seizoen vier crossen en boekte in Woerden en Heerderstrand nog twee overwinningen. Die zege in Heerderstrand was haar 50ste uit haar profcarrière en voorlopig ook haar laatste.