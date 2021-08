Kopecky moet na crashes in ploegkoers focus verleggen: "Meedoen voor een medaille, dat ga ik niet meer uitspreken"

Na de tegenvallende ploegkoers komt Lotte Kopecky nog in actie in het omnium. Of een medaille daar er nog in zit, daar wil Kopecky zich niet over uitspreken. De recente ontgoochelingen op de Spelen hebben er ingehakt, maar Kopecky gaat zondag wel nog eens alles geven.

Na haar vierde plaats in de wegrit begon Kopecky samen met D'hoore met goede moed aan de ploegkoers. Toen een renster net voor haar viel, ging ook Kopecky tegen de grond. "De eerste keer toen ik viel, kon ik geen kant op", vertelde Kopecky over die crash aan VTM Nieuws. "Ik moest niet eens moeite doen om de val te ontwijken. Dat zat er toch niet in."

Op dat moment had Kopecky nog altijd wel de hoop dat ze nog iets uit de ploegkoers konden puren. "We dachten dat die kleine versnelling in het tweede deel van de wedstrijd ons voordeel kon opleveren. Op het moment dat we de tweede keer vallen, deden we mee om twintig punten bonus te nemen."

RECUPERATIE

Die kwamen er uiteindelijk niet. "Dit was het onderdeel waar ik ook het meeste in geloofde." Op naar het omnium nu voor Kopecky. "Ik moet proberen om te recupereren en de focus te verleggen. Meedoen voor een medaille, dat ga ik niet meer uitspreken. Ik geloof er wel in dat er een goede wedstrijd in zit.