Britse keizer van de keirin flikt het opnieuw en maakt zich nu helemaal onsterfelijk

De 'keizer van de keirin' heeft het opnieuw waargemaakt op de Olympische Spelen. De 33-jarige Brit Jason Kenny gaat nu zeker de geschiedenisboeken in: na zijn nieuwe triomf in de keirin zit hij aan 8 olympische medailles, waarvan 7 gouden. Geen enkele Brit deed ooit beter.

Met reeds zeven medailles op zak trok Kenny naar Tokio. In de keirin was Kenny tactisch uitgekookt in een boeiende finale. Op kousenvoeten reed hij weg van zijn tegenstanders en die kregen de kloof niet meer gedicht. Gevolg: Kenny verlengde zijn olympische titel in de keirin.

TWEEMAAL BRONS VOOR NEDERLAND

Kenny gaat de geschiedenis in als de beste Britse olympiër ooit. Met zijn acht olympische medailles en zeven olympische titel doet hij beter dan wat welke landgenoot van hem dan ook al ooit gerealiseerd heeft. Op de Spelen van dit jaar ging achter Kenny het zilver naar de Maleisiër Awang en het brons naar de Nederlander Lavreysen.

Ook bij de vrouwen zijn nog enkele nummers in het baanwielrennen afgehandeld. De Canadese Kelsey Mitchell won de individuele sprint. De Amerikaanse Jennifer Valente won het omnium, de Nederlandse Kirsten Wild pakte brons.