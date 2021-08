Nino Schurter nog wat onsterfelijker in mountainbikewereld na 9de wereldtitel, Britse veldrijdster wint bij de vrouwen

Nog een wereldtitel erbij voor Nino Schurter. Niet te geloven. Zaterdag werd in het mountainbike het WK cross-country gereden. Hoewel de concurrentie de laatste jaren alleen maar is toegenomen, was Schurter eens te meer de beste op het WK.

Zoals bekend ontbraken met Mathieu van der Poel en Tom Pidcock wel twee kleppers op dit WK. Nog toppers genoeg echter, zoals Mathias Flückiger, de man die dit jaar de meeste zeges boekte op de mountainbike. Samen met Schurter ging hij op pad. Flückiger zette Schurter danig onder druk, maar die laatste wilde van geen plooien weten. Sterker nog, op 500 meter van de meet dook hij een gaatje in en de weg naar de overwinning lag meteen open. Schurter veroverde zijn negende wereldtitel, voor Flückiger en Koretzky. Jens Schuermans werd 46ste. RICHARDS VERRAST BIJ DE DAMES Bij de dames kregen we een wereldkampioene die we ook kennen uit het veldrijden: de Britse Evie Richards. Zij verbaasde vriend en vijand door in Val di Sole de sterkste te zijn. Anne Terpstra schonk Nederland zilver met haar tweede plaats. Het brons was voor Sina Frei, de winnares van de shortrace.