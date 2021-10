Geen Belgische medailles op derde dag van EK baanwielrennen

Er kwamen heel wat Belgen vandaag in actie op het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen.

In de individuele achtervolging werden Noah Vandenbranden en Brent Van Mulders 13de en 22ste. Voor Vandenbranden gebeurde dat wel in een persoonlijke besttijd.

In het omnium voor vrouwen pakte Shari Bossuyt in de afvallingskoers de tweede plaats. In de scratch werd ze elfde. Na een negende plek in de temporace en geen punten in de puntenkoers leverden haar de zesde plaats in het omnium op.

Lindsay De Vylder werd dertiende in de scratch. Ook op vrijdag komen er enkele Belgen in actie in Grenchen.