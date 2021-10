📷 Werkelijk uniek wielershirt gespot op het WK baanwielrennen

Op het WK baanwielrennen vallen niet enkel topprestaties te bewonderen. Ook een uniek wielershirt behoort tot één van de opvallende zaken. Met dank aan de Nigeriaanse dames in de ploegenachtervolging, die een geweldig groen-wit shirt dragen.

Toen de Nigeriaanse rensters zich presenteerden op het WK baanwielrennen, was het voor velen wellicht even de ogen uitkijken. Groen en wit zijn de kleuren van het Afrikaanse land, maar het is ook een combinatie die wat wielershirts betreft in het huidige peloton ongezien is.

Komt daar nog eens bovenop dat het patroon op het shirt zeer apart is. De 'Nigeriaanse' look werd helemaal afgemaakt, met een witte helm, groene sokken en groene schoenen. Een outfit als deze zul je niet vaak tegenkomen in het wielerpeloton, maar het is best wel mooi.

© photonews

Het was ook niet enkel voor de show, want even later waagden de rensters zich wel degelijk in deze tenue op de wielerbaan. Tawakalt Yekeen, Grace Ayuba, Mary Samuel en Ese Ukpeseraye hebben sowieso al een indruk nagelaten op het WK.