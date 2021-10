Filippo Ganna loodst Italië alweer naar een finale en kent tegenstanders in strijd om WK-goud

Filippo Ganna blijft het maar doen voor Italië in het baanwielrennen. Dat staat in de finale van de ploegkoers op het WK op de piste. Nog één land is in de running om de Italianen van goud te houden: ook Frankrijk staat in de finale.

Op het voorbije EK heeft Ganna nog maar eens bewezen dat hij van goudwaarde is voor het Italiaanse team op de piste en daar gaat hij op het WK gewoon mee door. Samen met zijn landgenoten versloeg hij de Britten in de ploegkoers op weg naar de finale. DENEN NAAR HUIS GEREDEN DOOR FRANKRIJK De tegenstander in die finale is dus Frankrijk, dat imponeerde tegen Denemarken. Dat was nochtans naar het WK gekomen met vier renners die onlangs Europees kampioen geworden waren. Ondanks die sterke bezetting scheelde het niet veel of de Denen werden bijna ingehaald. Italië was tegen Groot-Brittanië wel onder de 3'47" gedoken en zette zo zijn favorietenstatus in de ploegkoers nog wat kracht bij. Zeker als Ganna nog een tandje bijsteekt, zullen de Italianen moeilijk te kloppen zijn.