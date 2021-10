Wereldtitels uitgedeeld na de teamsprint: vierde keer op rij goud voor Oranje, wereldrecord voor Duitse dames

De teamsprint werd al volledig beslecht op het WK baanwielrennen. Nederland en Duitsland pakten de wereldtitel bij respectievelijk de mannen en de vrouwen. Dat mocht niet verbazen: beide landen maakten hun favorietenrol waar.

Bij de mannen was Nederland op de drie vorige WK's naar de wereldtitel geknald. Aan Roy van den Berg, Jeffrey Hoogeland en Harrie Lavreysen was het om ook nu de gouden medaille binnen te halen. Dat deden ze ook met een tijd onder de 42 seconden. Daar geraakte niemand nog aan.

BRONS EN GOUD VOOR DUITSLAND

Tegenstander in de finale was Frankrijk. Dat moest ruim een halve seconde toegeven op de Nederlanders, die vervolgens de regenboogtrui mochten aantrekken. De bronzen medaille was voor Duitsland, dat het duel om de derde plek naar zijn hand zette.

Duitsland was derde bij de mannen, maar eerste bij de vrouwen. De Duitse dames haalden de wereldtitel met bravoure binnen: ze knalden naar een tijd van 46"064, een nieuw wereldrecord. Daar kon de rest dus niet tegen opboksen. Rusland haalde zilver, het brons ging naar Groot-Brittanië.