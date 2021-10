Belgen Jens Schuermans en Frans Claes blikken terug op Cape Epic: "Alles gebracht wat ik ervan verwacht had"

De legendarische Cape Epic is afgelopen. Voor Jens Schuermans en Frans Claes was het hun eerste deelname als duo en die is absoluut meegevallen. Het was natuurlijk zwaar, maar Schuermans en Claes kunnen wel tevreden terugblikken.

Ze hebben dan ook een degelijke uitslag uit de brand gesleept: ze eindigden op de elfde plaats. Een verdienstelijke prestatie dus van onze landgenoten. De overwinning ging naar Jordan Sarrou en Matthew Beers. Bij de dames wonnen Sina Frei en Laura Stigger. "Ik heb er echt van genoten, het was een superweek", aldus een enthousiaste Jens Schuermans. "Deze etappewedstrijd heeft alles gebracht wat ik ervan verwacht had. De goede sfeer, de kameraadschap onder de renners en het samen afzien op de prachtige singletracks maken het totaalplaatje tot een unieke race. Het kriebelt al om terug te komen." "Ik heb enorm afgezien, maar ik heb ook enorm genoten van mijn partnership met Jens", bevestigt Frans Claes na de slotrit. "We vormden een goed team. Dat we hier als tiende eindigen, en elfde in het algemene klassement, bewijst dat we als team een plaats hebben in deze Cape Epic."