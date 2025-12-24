Analist trekt knappe prestatie van Wout van Aert in twijfel: "Klopt dat wel?"

De Giro van 2025 leverde een onverwachte wending op in de strijd om de eindzege. Jan Bakelants richt zich in een jaaroverzicht op de rol van verschillende renners in die beslissende fase.

Situatie in de slotfase

Simon Yates won uiteindelijk de Ronde van Italië, een resultaat dat volgens Bakelants niet vanzelfsprekend was. Hij benadrukte dat Isaac del Toro lange tijd op koers lag voor de eindzege. “Isaac del Toro stond op het punt om die te winnen. Hij speelde met de tegenstand, op haast pogacariaanse wijze”, klinkt het in HUMO.

Op sociale media ontstond het beeld dat Wout van Aert een doorslaggevende rol had gespeeld in de ommekeer. Bakelants maakte duidelijk dat die interpretatie niet klopte. “Van Aert had hem zogezegd hoogstpersoonlijk bij het handje genomen en naar de eindzege geleid. Dat was niet waar! Wout begon in een kopgroep aan de klim van de Finestre.”

Twijfel bij de prestatie

Bakelants wees erop dat Van Aert zelf aangaf uitzonderlijk snel te hebben geklommen. “Wout zei dat hij nog nooit zo rap naar boven had gereden.” Toch plaatste hij daar meteen een kanttekening bij. Volgens hem strookten de feiten niet volledig met dat gevoel.

Hij verduidelijkte dat Van Aert pas als zevende of achtste bovenkwam, wat volgens hem vragen oproept over de inschatting van de renner. “Klopt dat dan wel?”, klinkt het. Bakelants stelde dat niet Van Aert, maar Del Toro zelf de doorslag gaf in het verlies van de eindzege.

“Wout heeft de Giro níét gewonnen voor Yates, Del Toro heeft hem verlóren”, is de analyse van Bakelants heel erg duidelijk. Hij verwees naar het tactische steekspel dat Del Toro aanging met Richard Carapaz, wat volgens hem de doorslag gaf.



Tot slot gaf Bakelants aan dat deze gemiste kans voor Del Toro wel eens heel erg zwaar kan doorwegen. “Dat gaat hij zich nog beklagen: misschien komt er nooit meer zo’n kans”, besloot de analist.