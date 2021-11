Een opdoffer: Lindsay De Vylder moet vlak voor begin Zesdaagse van Gent nog afhaken

Lindsay De Vylder had ongetwijfeld enorm uitgekeken naar de Zesdaagse van Gent. Het is voor hem een zesdaagse in eigen regio, maar hij zal er niet aan kunnen deelnemen. De Vylder moet op het laatste moment helaas nog afhaken.

Verschillende media melden het afmelden van De Vylder. De renner van Sport Vlaanderen–Baloise zou deze ochtend ziek zijn opgestaan. De Vylder zou vooral last hebben van keelpijn. Hij voelt zich niet fit genoeg om mee te doen aan de zesdaagse. Jammer dat er dus een streep door zijn naam moet op de deelnemerslijst. De organisatie heeft wel al een vervanger kunnen aankondigden: de Nederlander Vincent Hoppezak zal invallen en in de plaats van De Vylder rijden. Dat betekent ook dat Hoppezak in de Zesdaagse van Gent een duo zal vormen met onze landgenoot Fabio Van Den Bossche.