De Buyst heeft smaak te pakken in Zesdaagse en wil naar Spelen: "Ik zou meerwaarde kunnen zijn"

De meeste wielrenners zijn volop in de voorbereiding voor het komende seizoen, maar Jasper De Buyst en enkele anderen zijn op hun pistefiets gesprongen voor de Zesdaagse van Gent.

De Buyst rijdt al eens graag op de piste en heeft ook een verleden in het baanwielrennen. Al is hij vooral bekend alls wegrenner van Lotto-Soudal in de leadout van de Australische sprinter Caleb Ewan.

"Elk jaar na de Zesdaagse van Gent ben ik zo op en denk ik niet meer terug te komen? Maar drie dagen later kijk ik al uit naar het volgende jaar", bekent De Buyst bij Sporza. Die liefde voor de piste heeft ervoor gezorgd dat De Buyst graag in 2024 naar de Olympische Spelen wil gaan in Parijs.

"Ik sluit dat inderdaad niet uit. Als Kenny (De Ketele) bondscoach zou worden, zie ik mogelijkheden om samen te werken. Ik sta ervoor open om het gesprek aan te gaan, maar wil afwachten wie er effectief bondscoach zal worden", klinkt het.

Dat je als leadout ook hoge toppen kan scheren op de baan, bewijst Morkov, de olympische en wereldkampioen op de piste en sprintaantrekker bij Deceuninck-Quick.Step. "Zeker nu de komende Spelen dicht bij huis zijn, maakt de cominatie haalbaar. Het zou leuk zijn om te kunnen terugkeren naar de Spelen", besluit hij.