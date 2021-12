Dupont blij met Belgische titel strandracen: "Goed voor mijn moraal"

In Bredene werd Timothy Dupont van Bingoal Pauwels Sauces WB afgelopen weekend Belgisch kampioen strandracen.

Dupont volgt daarmee zichzelf op als Belgisch kampioen. Hij werd dat een laatste keer in 2018, maar sindsdien werden er geen kampioenschappen meer gereden.

“Ik ben heel blij dat ik dit Belgisch kampioenschap strandracen gewonnen heb”, vertelt Dupont bij zijn club. “Deze overwinning en deze titel zijn goed voor mijn moraal en geven me vertrouwen voor het volgende teamkamp in Spanje.”

“Het parcours lag in de duinen en op zacht zand, met veel herstarts. Het was een race van eliminatie. We lagen nog met acht man aan de leiding bij het ingaan van de laatste ronde. Ik won na een lange sprint, voor Samuel Leroux en Emiel Vermeulen. Een zeer geruststellend optreden.”