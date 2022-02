Meest succesvolle Britse olympiër ooit stopt met baanwielrennen en gaat als coach aan de slag

Groot-Brittanië neemt afscheid van zijn meest succesvolle olympiër ooit. Het zal baanwielrenner Jason Kenny niet meer kunnen inzetten op de Olympische Spelen. Kenny veroverde in zijn loopbaan liefst negen olympische medailles en heeft nu een punt gezet achter zijn carrière.

Jason Kenny was niet de eerste de beste: liefst zeven keer kroonde hij zich tot olympisch kampioen! Met ook nog twee andere medailles op de Spelen van 2012 geraakt hij aan negen keer eremetaal als olympiër. Geen enkele Brit deed het hem voor, in welke sport dan ook. Zijn laatste grote triomf kwam er op de Spelen in Tokio met goud op de keirin.

KANS GEGREPEN

Op zijn 33ste heeft Kenny besloten om zijn fiets aan de haak te hangen. Al was dat nog niet zo'n evident besluit: hij overwoog even om nog door te gaan tot Parijs 2024. "De kans om als coach bij British Cycling aan de slag te gaan, doet zich de komende drie jaar misschien niet meer voor. Ik heb mijn kans gekregen", vertelt Kenny aan BBC.

Jason Kenny blijft dus wel in de wielerwereld actief en zal ongetwijfeld een bron van inspiratie zijn voor andere pistiers in zijn land.