Dylan Teuns heeft zin in de Amstel Gold Race: "Nu is het aan mij om dat dit weekend waar te maken"

Dylan Teuns eindigde knap zesde in de Ronde van Vlaanderen. Toch had de renner van Bahrein Merida Pro Cycling Team meer verwacht. Hij weet waar het misliep in Vlaanderens mooiste. Zondag staat de Amstel Gold Race op het programma om daar te schitteren.

Het Laatste Nieuws kreeg Dylan Teuns te pakken voor een interview en blikte natuurlijk terug naar zijn zesde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Wat een knappe prestatie is, maar de ambitieuze Belg had meer verwacht. ''Ik ben nog steeds ontevreden over mijn slechte positionering voor de Koppenberg. Ik had meer op mijn strepen moeten staan. En zeggen dat mijn trainer er al vanaf donderdag op hamerde dat ik in de Ronde attent moest koersen."

Zondag kan hij (tot zover dit nodig is) revance nemen in de Amstel Gold Race. Hij is in goede vorm en het deelnemersveld is minder zwaar dan de voorbijgaande jaren. ''Hola! Je hebt nog altijd Mathieu (Van der Poel, red.)en Pidcock, twee toppers van formaat"", zegt Teuns, "Nu is het aan mij om dat dit weekend waar te maken."