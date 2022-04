Lotte Kopecky blijft ook op de piste een kanjer: ze rijdt in regenboogtrui naar podiumplek in puntenkoers in Gent

Na haar successen op de weg trekt Lotte Kopecky die lijn gewoon verder op de piste. In Gent was ze goed voor een podiumplaats in de puntenkoers.

Het was druk weekend voor Lotte Kopecky, met eerst een tweede plaats in Parijs-Roubaix en amper een dag later was ze al in het baanwielrennen actief. In het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent ging immers de International Belgian Track Meeting door.

ENKEL JAPANSE TE STERK

Kopecky kwam daar eerst in actie in de scratch. Daarin bleef het resultaat achterwege, maar in de puntenkoers kwam dat er dus wel. Kopecky reed die overigens in haar regenboogtrui, als regerend wereldkampioene in de puntenkoers. Ze werd tweede na de Japanse Yumi Kajihara.

Kopecky is niet de enige Belgische die in Gent al een podiumplaats liet optekenen. Nicky Degrendele werd derde in het keirin. Bij de mannen reden Robbe Ghys en Lindsay De Vylder naar een derde plaats in de ploegkoers.