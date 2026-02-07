Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Wout van Aert zit sinds enkele dagen in de Sierra Nevada voor een hoogtestage. Door het winterweer is het er wel moeilijk om buiten te trainen.

Woensdag vloog Van Aert richting Zuid-Spanje om er zo'n drie weken op hoogtestage te gaan in de Sierra Nevada. Normaal trekt Visma-Lease a Bike naar Tenerife, maar dit jaar wilde de Nederlander ploeg iets anders doen.

Nekt weer Van Aert op Sierra Nevada?

In Tenerife wordt het de komende dagen zo'n 19 graden, in de Sierra Nevada gaat het dit weekend sneeuwen en volgende week stijgt de temperatuur ook amper boven de 10 graden. Een groot verschil dus.

Donderdag werkte Van Aert twee trainingen op de rollen af, vrijdag kon hij zo'n vier uur buiten trainen. Uno-X zat de voorbije drie weken al op Sierra Nevada, zij konden slechts vijf keer buiten trainen.

Ook voordelen aan trainen op rollen

Dat zegt de Belgische ploegleider Gino Van Oudenhove bij Het Nieuwsblad. "De truc is om er het positieve van in te zien. Anders ga je er inderdaad wel aan kapot." Al hoeft het trainen op de rollen geen ramp te zijn voor Van Aert.

Het is heel controleerbaar en de trainers kunnen veel beter metingen doen. En op de rollen kan op hoogte getraind worden, buiten is dat eerder in de vallei. "Je zit nog altijd in een omgeving die heel gunstig is", besluit Van Oudenhove