Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven

Foto: © photonews

Na de valpartij van Wout van Aert was het ploegleider Jan Boven die voor de eerste indrukken zorgde vanuit het kamp van Visma-Lease a Bike. Het is twijfelachtig dat Van Aert komende zondag in Zonhoven rijdt.

Van Aert leek net voor het eerst dit veldritseizoen in staat om Van der Poel te kunnen uitdagen. Jan Boven zag hoe die val ervoor zorgde dat de cross aan het Zilvermeer sneller eindigde voor zijn renner dan verwacht. "Hij kon de koers niet uitrijden en heeft veel pijn aan zijn enkel. Hij moet nu eerst onderzocht worden voor we conclusies kunnen trekken."

Boven heeft uiteraard wel al eens kunnen zien hoe Van Aert er min of meer aan toe was. "Hij heeft kleine schaafwonden aan de knie en zijn enkel is zo dik." Gaat Van Aert Zonhoven schrappen op zijn planning? "De cross in Zonhoven is er al over twee dagen, dat is kort dag. We kunnen hier nog niet met honderd procent zekerheid op antwoorden."

Schrikreactie bij Van Aert

Opvallend was dat Van Aert even voor zijn valpartij een schuiver maken. "Dat was zeker niet de oorzaak van zijn val, maar Wout had wel een schrikreactie. Hij had het idee dat hij zelf een foutje gemaakt had." Boven vond het in elk geval een verraderlijke plek waar Van Aert ten val kwam. "Orts was een ronde eerder ook al gevallen."

Het is vooral een anticlimax voor de toeschouwers die naar Mol afzakten. Zij leken in eerste instantie te krijgen waar het veldrijden al zo lang zit op te wachten. Een val van een van de hoofdrolspelers nam hen 'het duel' af. "In Loenhout een duel met Van der Poel ook dichtbij, tot die twee lekke banden. Vandaag leek Wout echt op zijn gemak."

Lees ook... Van der Poel kermt door de pijn en koude en benadrukt het betreurenswaardige aan val Van Aert

Val Van Aert op dit moment niet ideaal

Op fysiek vlak moet de schade worden opgemeten, maar het wordt ook de vraag hoe het met Van Aert gaat op mentaal gebied. "Hij heeft wel door dat het natuurlijk niet ideaal is, maar voor de rest is hij oké", heeft Boven er op dit vlak wel een goed oog in. 

