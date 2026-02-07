De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met zijn achtste wereldtitel veldrijden verbeterde Mathieu van der Poel het record van Erik De Vlaeminck. Zijn broer Roger De Vlaeminck vindt Van der Poel echter niet de beste crosser ooit.

Vorig jaar evenaarde Mathieu van der Poel al het record van aantal wereldtitels van Erik De Vlaeminck, dit jaar verbrak de Nederlander het met een achtste wereldtitel en wordt hij door velen de beste veldrijder ooit genoemd. 

Van der Poel niet beste veldrijder ooit

Dat deed ook Bart Wellens, ook al vindt hij het moeilijk om generaties te vergelijken. Wie daar niet mee akkoord is, dat is Roger De Vlaeminck, broer van Erik en zelf ooit één keer wereldkampioen veldrijden. 

"Miljaar, neen. Bijlange niet. Bij Erik was het voorbij op zijn achtentwintigste. Versleten door zijn onnozeliteiten. Hoeveel meer titels had hij niet kunnen winnen?", zegt Roger De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad. 

De Vlaeminck ziet gebreken bij Van der Poel

De Vlaeminck vindt vooral dat er te weinig concurrentie is voor Van der Poel in het veld. Hij geeft wel toe dat hij Van der Poel één van de beste renners vindt en het ook enorm voor hem heeft. 


Toch blijft De Vlaeminck wel kritisch voor Van der Poel. "Maar kan hij tijdrijden? Kan hij een grote ronde winnen? Dat heb ik ook niet gedaan, akkoord, maar ik heb wel Tirreno-Adriatico gewonnen."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Bart Wellens

Meer nieuws

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

Simmons rakelt verhaal op van "krankzinnige" dag in het wiel van Van Aert

11:00
Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

Vermeersch trekt lessen uit nieuwe ereplaats en zegt wat er anders moet

10:00
Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

Geen strijd met Evenepoel: Visma-Lease a Bike onthult meer details over forfait Vingegaard

09:00
Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

Ramp voor Van Aert op hoogtestage? Belgische ploegleider is klaar en duidelijk

08:30
Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

Uijtdebroeks kent verdict na stevige valpartij in Ronde van Valencia

07:30
Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

Is Van Aert nog gemotiveerd om grote zeges te boeken? "Dat verandert veel"

07:00
"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

"Zo extreem": Uijtdebroeks wil nog wat toevoegen aan zijn vertrek bij Visma Lease a Bike

21:30
Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

Florian Vermeersch heeft een goede reden om niet te zeggen dat hij bij Team UAE wil blijven

20:30
"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

"Dat wil ik nog eens zien": Lefevere stelt zich vragen bij het new look Quick-Step

20:00
Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

Klare taal over het grote verschil tussen Lipowitz en Evenepoel: "meerdere keren"

19:00
"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

"Wordt iets ongelofelijks": Sporter krijgt uniek privilege van de familie van Marco Pantani

18:30
Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

Veel pech in Ronde van Valencia: geen ritzege voor Vermeersch en Belg in ziekenwagen na finish

17:30
Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

Mist Van Aert het openingsweekend na enkelblessure? Visma Lease a Bike komt met update

17:00
Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

Kuypers twijfelt niet: "Als ik mijn kompaan een handje kan toesteken..."

16:30
📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

📷 Belgische ploegen krijgen nu al goed nieuws voor de Amstel Gold Race

16:00
Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

Na telefoontje van de organisator: start Thibau Nys dit weekend in Middelkerke?

15:00
Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan Interview

Strijdlustig tegenover Van der Poel en Pogacar: Vanmarcke duidt de cruciale zaak aan

14:00
Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

Met resultaten heeft het niets te maken: "Daarom hebben we allemaal respect voor Van der Poel"

13:30
Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

13:00
Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

12:30
📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

11:35
Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne Naast de fiets

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

06/02
Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

06/02
Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

06/02
Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

06/02
Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

06/02
Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

06/02
Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

06/02
Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

05/02
Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

05/02
Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

05/02
Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

05/02
Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

05/02
🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

05/02
Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

05/02
"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

05/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Florian Vermeersch Cian Uijtdebroeks Lotte Kopecky Mads Pedersen Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Patrick Lefevere Jonas Abrahamsen Dylan Van Baarle Victor Campenaerts Bart Wellens Chris Horner Jesse Vandenbulcke Arnaud De Lie Sep Vanmarcke

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved