De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden

Met zijn achtste wereldtitel veldrijden verbeterde Mathieu van der Poel het record van Erik De Vlaeminck. Zijn broer Roger De Vlaeminck vindt Van der Poel echter niet de beste crosser ooit.

Vorig jaar evenaarde Mathieu van der Poel al het record van aantal wereldtitels van Erik De Vlaeminck, dit jaar verbrak de Nederlander het met een achtste wereldtitel en wordt hij door velen de beste veldrijder ooit genoemd.

Van der Poel niet beste veldrijder ooit

Dat deed ook Bart Wellens, ook al vindt hij het moeilijk om generaties te vergelijken. Wie daar niet mee akkoord is, dat is Roger De Vlaeminck, broer van Erik en zelf ooit één keer wereldkampioen veldrijden.

"Miljaar, neen. Bijlange niet. Bij Erik was het voorbij op zijn achtentwintigste. Versleten door zijn onnozeliteiten. Hoeveel meer titels had hij niet kunnen winnen?", zegt Roger De Vlaeminck bij Het Nieuwsblad.

De Vlaeminck ziet gebreken bij Van der Poel

De Vlaeminck vindt vooral dat er te weinig concurrentie is voor Van der Poel in het veld. Hij geeft wel toe dat hij Van der Poel één van de beste renners vindt en het ook enorm voor hem heeft.



Toch blijft De Vlaeminck wel kritisch voor Van der Poel. "Maar kan hij tijdrijden? Kan hij een grote ronde winnen? Dat heb ik ook niet gedaan, akkoord, maar ik heb wel Tirreno-Adriatico gewonnen."