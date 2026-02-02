Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden

Voor Marion Norbert Riberolle werd het een WK om snel te vergeten door haar diskwalificatie. De Belgische kampioene heeft nu ook zelf gereageerd.

Vooraf was de ambitie van Marion Norbert Riberolle om een medaille te pakken op het WK veldrijden in Hulst. In de vierde van vijf ronden zat ze ook nog in het groepje dat streed om de bronzen medaille.

Tot de Belgische kampioene door de Tsjechische Kristyna Zemanova ten val werd gebracht. Norbert Riberolle ging verhaal halen en gaf Zemanova ook een duw. Daarvoor werd ze niet veel later gediskwalificeerd.

Hersenschudding bij Norbert Riberolle

Daar wilde Norbert Riberolle zich niet bij neerleggen en zij reed door. Tot ze in de laatste ronde op de grond ging liggen en naar haar hoofd greep. Bij onderzoeken in het ziekenhuis werd een hersenschudding vastgesteld.

"Alles gaat goed met mijn gezondheid, op de hoofdpijn na", reageerde Norbert Riberolle een dag na de feiten ook zelf. De crossen van deze week in Maldegem (woensdag), Middelkerke (zaterdag) en Lille (zondag) komen dus niet in gevaar.

Reactie Norbert Riberolle op diskwalificatie

"Wat mijn diskwalificatie betreft: mijn actie was niet correct. Ik aanvaard de beslissing van de jury en verontschuldig me tegenover de andere renster", gaf Norbert Riberolle ook nog mee over haar diskwalificatie.



Lees ook... Diskwalificatie en afgevoerd naar ziekenhuis: Nobert Riberolle kent verdict ›