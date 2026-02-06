Naast de fiets Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Zijn vriendin Roxanne Bertels is een belangrijk deel geworden van het leven van Mathieu van der Poel. Zijn vader Adrie heeft zich nu ook uitgelaten over de band tussen die twee.

Dat doet Van der Poel senior tijdens een reportage van Sporza in het kader van het WK veldrijden. Het lijkt er wel op dat ze goed bij elkaar passen. "Ik denk dat Roxanne Mathieu accepteert zoals hij is. Ze heeft nog geen grijs haar, maar af en toe is Mathieu iemand waar je grijs haar van zou kunnen krijgen", pakt Adrie uit met een kwinkslag.

Hij zal het uiteraard wel weten: Adrie weet hoe zijn zoon in elkaar steekt. Door de koersactiviteiten van Mathieu bevinden hij en Roxanne zich zeker niet de hele tijd in België of in Nederland. "Mathieu woont een groot deel van het jaar in Spanje. Zij gaat dan lekker mee en ontlast Mathieu met bepaalde dingen", ziet Adrie hoe ze elkaar goed aanvullen.

Algemene toelichting van De Cauwer

José De Cauwer was ook aanwezig toen de relatie van Mathieu en Roxanne in de reportage ter sprake kwam. De co-commentator bij wielerwedstrijden voegt zijn eigen bevinding eraan toe. Dan gaat het niet zozeer over Mathieu en Roxanne alleen, maar over de rol van de rennersvrouw in het algemeen. Die is niet te onderschatten. 

"Een wielervrouw heeft een veel grotere rol van bijvoorbeeld een voetbalvrouw", maakt De Cauwer de vergelijking met een andere sport. "Hier is het koken en eten op de meest abnormale uren, het vele weg zijn... Dat is niet simpel, hé." Er ligt ook nog een grote verantwoordelijkheid bij hoe zelf thuis alles geregeld wordt qua voeding.

Partner van een renner heel belangrijk

Lees ook... Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer
In het voetbal wordt dat allemaal door de ploegen gedaan. In het wielrennen zijn de teams daar uiteraard ook mee bezig, maar veel hangt nog altijd af van de omgeving en eventueel ook van de partner van de renner in kwestie. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Naast de fiets
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Adrie Van Der Poel
Mathieu Van Der Poel
Jose De Cauwer

Meer nieuws

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

Een beetje nors en niet aimabel? Adrie van der Poel toch enorm geprezen door José De Cauwer

09:00
Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

Ex-Vueltawinnaar fileert werk Lefevere met Evenepoel en haalt snoeihard uit naar ex-CEO: "Belachelijk!"

12:30
📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

📷 Visma Lease a Bike heeft geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

11:35
Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

Schokkend! Ex-Belgisch kampioene slachtoffer van bewuste aanrijding: "Had fataal kunnen aflopen"

10:00
Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

Ploeg van Van Aert opent de jacht op nieuwe Vingegaard en doet dat ... in België

08:30
Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

Evenepoel staat nu plots voor een dilemma: hij doet opmerkelijke uitspraak over zijn tactiek

08:00
Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

Van Aert is plots weer grote fan van iets: Campenaerts en andere sterke beer dollen erop los

07:30
Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

Grote invloed van Evenepoel bij Red Bull: Wuyts en Bakelants zijn klaar en duidelijk

07:00
Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

Mathieu van der Poel kon naar Lefevere, maar één iets hield hem bij Roodhooft

14:00
Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

Nog drie keer prijs op de slotdag: België sluit EK af met recordaantal medailles

21:30
Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

Zorgt Pedersen voor mirakel? Lidl-Trek ziet toch kans voor klassiekers ondanks breuken

20:30
Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

Uijtdebroeks lijnrecht tegenover Evenepoel, maar houdt er wel voordeel aan over

20:00
Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

Evenepoel toch kritisch na winst in tijdrit en noemt echte reden voor neutralisatie

19:00
"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

"Bijna onmogelijk" tegen Van der Poel: moet Pogacar zijn droomkoersen vergeten?

16:00
Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

Kopecky spreekt met lof over Bossuyt na Europese titel en doet programma uit de doeken

18:00
🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

🎥 "Of ik gefrustreerd ben?" Evenepoel reageert op neutralisatie in gewonnen tijdrit

17:16
Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

Evenepoel was niet akkoord: Lampaert onthult waarom neutralisatie in tijdrit logisch was

16:30
Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

Stevige domper voor Evenepoel in Valencia: organisatie grijpt in

15:00
Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

Opnieuw goud! Kopecky en Bossuyt nemen weerwraak op EK baanwielrennen

14:15
Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

Een nieuwe Van Aert? Georges (5) treedt in de voetsporen van zijn vader

13:30
Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

Cian Uijtdebroeks moet iets toegeven over zijn debuut in de Tour de France

13:00
Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

Opvallende transfer moet forfait geven: Alpecin-Premier Tech onthult oorzaak

05/02
"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

"Is dat nog realistisch?": Wout van Aert is eerlijk bij start van hoogtestage

05/02
Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch weet niet wat hij ziet van Pogacar

05/02
Drie kopmannen in de lappenmand: Lotto-Intermarché komt met update

Drie kopmannen in de lappenmand: Lotto-Intermarché komt met update

05/02
Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk

Evenepoel won meteen drie keer: Bakelants is niet onder de indruk

05/02
Na tweede Europese titel: Lotte Kopecky heeft nog één doel voor ogen

Na tweede Europese titel: Lotte Kopecky heeft nog één doel voor ogen

05/02
📷 Talent van Soudal Quick-Step getuigt over aanrijding: "Alsof mijn leven niets waard was"

📷 Talent van Soudal Quick-Step getuigt over aanrijding: "Alsof mijn leven niets waard was"

05/02
Voorjaar in gevaar: zwaar verdict voor Mads Pedersen na valpartij op eerste koersdag

Voorjaar in gevaar: zwaar verdict voor Mads Pedersen na valpartij op eerste koersdag

05/02
Radicale ommezwaai: Evenepoel doet het helemaal anders bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Radicale ommezwaai: Evenepoel doet het helemaal anders bij Red Bull-BORA-hansgrohe

05/02
Bakelants stelt zich vragen bij uitspraak van Uijtdebroeks over transfer

Bakelants stelt zich vragen bij uitspraak van Uijtdebroeks over transfer

04/02
🎥 Toon Aerts geeft forfait voor cross in Maldegem en duikt op heel bekende plaats op

🎥 Toon Aerts geeft forfait voor cross in Maldegem en duikt op heel bekende plaats op

04/02
Ex-renner Nicolas Roche overvallen op straat: "Moeilijk te geloven wat er is gebeurd"

Ex-renner Nicolas Roche overvallen op straat: "Moeilijk te geloven wat er is gebeurd"

04/02
Marit grijpt naast twee op twee: dit liep er fout voor ploegmaat van Evenepoel

Marit grijpt naast twee op twee: dit liep er fout voor ploegmaat van Evenepoel

04/02
Opvallende move in Valencia: Evenepoel doet zijn plan uit de doeken

Opvallende move in Valencia: Evenepoel doet zijn plan uit de doeken

04/02
🎥 Domper voor Pedersen, Belgische verrassing in Frankrijk en net niet voor Marit in Valencia

🎥 Domper voor Pedersen, Belgische verrassing in Frankrijk en net niet voor Marit in Valencia

04/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Cian Uijtdebroeks Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Mads Pedersen Lotte Kopecky Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Jose De Cauwer Adrie Van Der Poel Gerben De Knegt Van Eetvelt Lennert Hugo Houle Jens Voigt Marion Norbert-Riberolle Yves Lampaert Sven Nys Maxime Monfort Tim Merlier Jonas Abrahamsen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved