Adrie van der Poel spreekt over de band tussen Mathieu en Roxanne

Zijn vriendin Roxanne Bertels is een belangrijk deel geworden van het leven van Mathieu van der Poel. Zijn vader Adrie heeft zich nu ook uitgelaten over de band tussen die twee.

Dat doet Van der Poel senior tijdens een reportage van Sporza in het kader van het WK veldrijden. Het lijkt er wel op dat ze goed bij elkaar passen. "Ik denk dat Roxanne Mathieu accepteert zoals hij is. Ze heeft nog geen grijs haar, maar af en toe is Mathieu iemand waar je grijs haar van zou kunnen krijgen", pakt Adrie uit met een kwinkslag.

Hij zal het uiteraard wel weten: Adrie weet hoe zijn zoon in elkaar steekt. Door de koersactiviteiten van Mathieu bevinden hij en Roxanne zich zeker niet de hele tijd in België of in Nederland. "Mathieu woont een groot deel van het jaar in Spanje. Zij gaat dan lekker mee en ontlast Mathieu met bepaalde dingen", ziet Adrie hoe ze elkaar goed aanvullen.

Algemene toelichting van De Cauwer

José De Cauwer was ook aanwezig toen de relatie van Mathieu en Roxanne in de reportage ter sprake kwam. De co-commentator bij wielerwedstrijden voegt zijn eigen bevinding eraan toe. Dan gaat het niet zozeer over Mathieu en Roxanne alleen, maar over de rol van de rennersvrouw in het algemeen. Die is niet te onderschatten.

"Een wielervrouw heeft een veel grotere rol van bijvoorbeeld een voetbalvrouw", maakt De Cauwer de vergelijking met een andere sport. "Hier is het koken en eten op de meest abnormale uren, het vele weg zijn... Dat is niet simpel, hé." Er ligt ook nog een grote verantwoordelijkheid bij hoe zelf thuis alles geregeld wordt qua voeding.

Partner van een renner heel belangrijk

In het voetbal wordt dat allemaal door de ploegen gedaan. In het wielrennen zijn de teams daar uiteraard ook mee bezig, maar veel hangt nog altijd af van de omgeving en eventueel ook van de partner van de renner in kwestie.