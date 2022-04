Ondanks recordtijd geen kwalificatie voor 1e ronde voor de Belgische achtervolgingsploeg op de Nations Cup in Glasgow

De Belgische achtervolgingsploeg bij de mannen heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de 1e ronde van de Nations Cup in Glasgow. Ze verbeterden zich wel, maar hun tijd was niet snel genoeg.

De Nations Cup baanwielrennen in Glasgow was voor het duo Tim Carswell en Kenny De Ketele de eerste grote opdracht voor België. In de achtervolging kwamen gisterenavond Thibaut Bernard, Tuur Dens, Arthur Senrame en Noah Vandenbranden voor België in actie.

Hun tijd was 4'00"512. Die tijd was daarmee 2 seconden sneller dan de tijd op het WK baanwielrennen in Roubaix, maar ze waren daarmee niet snel genoeg om zich te kwalificeren voor de 1e ronde. Ze eindigden 10e op 13 ploegen. Enkel de top 8 mocht door naar de 1e ronde.

De Nations Cup in Glasgow duurt nog tot en met zondag. In totaal komen 12 Belgen in actie met onder meer Lotte Kopecky.