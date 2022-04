Fabio Van den Bossche pakt podium op slotdag van Nations Cup

Op de slotdag van de manche voor de Nations Cup in Glasgow pakte onze landgenoot Fabio Van den Bossche de derde plaats in het omnium.

Lotte Kopecky pakte zaterdag de derde plek in het omnium, Fabio Van den Bossche deed dat zondag ook bij de mannen.

Hij werd vijfde in de scratch en zesde in de temporace. Na een tweede plaats in de afvallingskoers eindigde Van den Bossche als derde na de puntenkoers.

Een mooie afsluiter voor de renner die op de weg de kleuren van Alpecin-Fenix verdedigt.