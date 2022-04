Frank Hoste ziet in Jasper Philipsen de vervanger voor Tim Merlier in de Giro

Geen Tim Merlier in de Giro, maar kan Jasper Philipsen zijn planning verandering en zijn plaats innemen? Volgens Frank Hoste zou dat een goede zet zijn.

“Het is in principe mogelijk”, vertelt Hoste aan Sporza, “De ingesteldheid van Philipsen is wel dat hij graag zijn rondes uitrijdt. Plus hij neemt graag de trui in het puntenklassement mee naar huis. Dan is het net iets moeilijker.”

Normaal gezien ging Philipsen zich concentreren op de Tour de France en niet deelnemen aan de Giro, maar in Boedapest aan de start komen om zich zo optimaal voor te bereiden. Volgens Hoste kan hij het ook anders doen zonder de Tour in gedrang te brengen. "Als ik Philipsen zou zijn, zou ik voor een 8-tal dagen naar de Giro gaan en dan eruit stappen met het oog op de Tour”, vertelt Hoste. "Het ook een kwestie van zich op te laden om zich te mengen in een massasprint”, gaat hij verder. "Ik weet niet of hij dat twee keer wil doen, want het is mentaal wel zwaar."