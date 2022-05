Pidcock wint eerste wereldbekermanche, Iserbyt geeft al snel op

Olympisch kampioen Tom Pidcock heeft de wereldbekermanche mountainbike van het Duitse Albstadt op zijn naam geschreven.

Het was voor Pidcock de eerste mountainbikewedstrijd sinds de olympische titel in Tokio. Na de achtste plaats in de shorttrack van vrijdag deed hij het nu veel beter.

Pidcock eindigde met een wheelie en hield 20 seconden voorsprong op de Zwitserse wereldkampioen Bino Schurter.

Eli Iserbyt haalde in zijn eerste mountainbikewedstrijd in de wereldbeker de finish niet. Volgende week wordt de derde wereldbekermanche in het mountainbiken gereden in het Tsjechische Nove Mesto.