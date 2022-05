Trainer bij Quick-Step ziet een kalme Cavendish door sterkte van de lead-out: "Een ploeg die bij hem past"

Het is geen toeval dat Mark Cavendish bij de eerste kans meteen raak schoot in de Giro. Bij Quick-Step is één van de trainers daar van overtuigd.

Vasilis Anastopoulos heeft in aanloop naar de Giro met Cavendish samengewerkt. "Mark is hier aangekomen in de best mogelijke conditie", zegt de Griek in een blog op de ploegsite. Bovendien wordt Cav uitstekend ondersteund.

"Met Mauro Schmid, Davide Ballerini, Bert Van Lerberghe en Michael Mørkøv hier, hadden we niet meer kunnen vragen. Dit is één van de beste lead-outs. Deze sprinttrein kan Mark op het beste punt afzetten en dan is het aan hem", aldus Anastopoulos.

“This lead-out train gives Mark a lot of confidence”



De wielercoach merkt veel rust in het hoofd bij Cavendish en dat is alleen maar veelbelovend. "Deze ploeg bezorgt Mark veel kalmte. Het is een ploeg die helemaal past bij hem."