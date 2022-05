De Belgische para-cyclers nemen 7 medailles mee uit Duitsland

Het was een succesvolle wereldbekermanche in Duitsland voor België ze nemen maar liefst 7 medailles mee naar huis.

Nadat Maxime Hordies, Tim Celen en Jean-François Deberg al een medaille konden pakken was het nu de beurt aan Louis Clincke in de C4-categorie. Onze landgenoot was in de sprint sneller dan zijn concurrenten en pakte zo goud.

Samen met de medailles van het tijdrijden mag België 7 medailles mee naar huis nemen. Waaronder 4 gouden medailles. Een uitzonderlijk sterke prestatie van het Belgisch team.