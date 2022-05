Thomas De Gendt wordt geëerd door een monument van Napels: "Een Belg die wint in Napoli, dat vind ik geweldig"

Zaterdag won Thomas De Gendt de rit in en rond Napels in de Giro. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij een landgenoot.

Dries Mertens is niet alleen een voetballer en voetbalfan. Hij heeft ook een hart voor wielrennen. Zo eerde hij Thomas De Gendt met zijn overwinning in Napels van afgelopen zaterdag. “Een Belg die wint in Napoli, dat vind ik geweldig", zei de bijna volbloed Napolitaan.