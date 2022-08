België uitgeschakeld voor de ploegenachtervolging op het EK baanwielrennen

De jonge Belgische achtervolgingsploeg is uitgeschakeld op het EK baanwielrennen. Hun tijd in de 1e ronde was niet snel genoeg.

In de kwalificaties van de ploegenachtervolging kon de jonge Belgische ploeg zich maar net plaatsen voor de 1e ronde. Daarin moesten Thibaut Bernard, Maxwell De Broeder, Arthur Senrame, Brent Van Mulders rijden tegen Duitsland. Het was al meteen duidelijk dat Duitsland sneller was dan België. Op het einde dubbelde Duitsland ook de jonge Belgische ploeg. België klokte uiteindelijk af op 4'0.674". Hun tijd was niet snel genoeg om aan een medaillerace te mogen meedoen.