Portugees is de slimste, Hesters in weergaloos snelle race naar ereplaats

Op het EK baanwielrennen werd op zaterdagavond ook nog de scratch verreden. Daarin kwam een Belg in actie.

In een héél snelle race was het de Portugees Iuri Leitao die de slimste van het pak was. Op een paar zeldzame dode momenten pakte hij tot twee keer een ronde.

Hesters zevende

Meteen goed voor zijn tweede EK-goud in het onderdeel, opnieuw als outsider. De Duitser Moritz Malcharek pakte ook een bonusronde, goed voor zilver.

In de strijd om brons probeerde Jules Hesters nog mee te gaan met de Nederlander Eefting, maar uiteindelijk ontplofte hij in de slotronde. Het werd zo een zevende plek voor Hesters.