Elia Viviani verovert de Europese titel in de afvalling enkele uren na de wegrit: "Mijn favoriete onderdeel"

Elia Viviani leverde een opmerkelijke prestatie af. In de wegrit op het EK sprintte hij naar plaats 7. Enkele uren later zette hij de afvalkoers naar zijn hand.

"Enkele dagen op voorhand bekeken we of het mogelijk was om de wegrit en de afvalkoers te combineren", zei Elia Viviani aan Wielerflits. "Ik wou graag de afvalkoers rijden, omdat dat mijn favoriete onderdeel is. Ook zijn er niet veel gelegenheden om mijn regenboogtrui te tonen. We besloten uiteindelijk om het te proberen."

Viviani zette de afvalling uiteindelijk naar zijn hand en dat enkele uren na de wegrit waarin hij 7e werd. Hij ziet ook een voordeel om beide disciplines te combineren: "Door ook op de weg te rijden, heb ik meer uithouding. Daardoor kan ik meer korte inspanningen na elkaar leveren en zit ik nog fris."